شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": لدينا عجز يتجاوز 400 مليار جنيه فى الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن النائبة شيرين فراج المصابة بكورونا حضرت اجتماع لجنة الخطة والموازنة من الثلاثاء إلى الخميس، موضحا أنه تم تطبيق جميع الاحتياطات للنواب والحكومة وأمانة اللجنة، وتعقد الاجتماعات في قاعة الشورى، ولا يحضرها أكثر من 40 شخصا من النواب والحكومة وهيئة المكتب، والكل يرتدى الكمامات من أعضاء اللجنة.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن النائبة شيرين فراج حضرت اجتماع اللجنة الاقتصادية أول أمس، موضحا أنه يوم الأحد سيتم مناقشة 3 قوانين مهمة في لجنة الخطة والموازنة.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "أنا والدكتور حسين عيسى كنا على المنصة ولم نتعامل مع النائبة شيرين فراج عن قرب"، لافتا إلى أن النائبة شيرين فراج حضرت عددا من الجلسات كان بها عدد من الوزراء ممثلى الحكومة.

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وأشار النائب ياسر عمر، إلى أنه من المتوقع أن تصل موازنة وزارة الصحة إلى 100 مليار، موضحا أننا سنكون أمام موازنة تقشفية نظرا لأزمة كورونا.

وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستحصل على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، مؤكدا أنه لن يتأثر المواطن بهذه الإجراءات.

ولفت إلى أن المبادرات التي تعلن عنها البنوك نتيجة ما حصلته من مكاسب خلال الـ5 سنوات الماضية، مردفاً: "لدينا عجز يتجاوز 400 مليار جنيه في الموازنة العامة".