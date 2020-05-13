شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تتقدم بطلب إحاطة عن استعدادات الحكومة لأماكن العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مُوجه لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني بشأن استعدادات الحكومة وخطتها حول تجهيز الأماكن البديلة في حالة التوسع بالعزل الصحي تزامنًا مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد في الآونة الأخيرة.

وتساءلت النائبة شادية خضير الجمل، في نص طلب الإحاطة المُقدم، عن ما هي الإجراءات التي تتبعها الحكومة في هذه الأماكن كي تكون ملائمة للعزل وعلى سبيل المثال الأندية ومراكز الشباب والمدارس ودورات المياه داخل هذه الأماكن، وتابعت:"هل هذه الأماكن في احتياج للصيانة لاستقبال المرضى"، مُطالبة الحكومة بأن تقوم بتوفير كل سبل المعيشة اللائقة للمرضى في حال تواجدهم بأماكن العزل حتى لا نفاجئ بأماكن غير قابلة لاستقبال المرضى في النهاية.

كما طالبت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، الشعب المصري بكافة طوائفه بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.