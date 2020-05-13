شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: إجراء مسحة لـ12 نائبا مخالطين للنائبة المصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن النائبة شيرين فراج أجرت تحاليل وظهرت النتيجة إيجابى وأنها مصابة بفيروس كورونا، وأنه مؤشر أن نقول للمصريين يجب أن نتوخى الحذر ونتخذ كل الاحتياطات الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك حوالى 12 نائبا مخالطين للنائبة شيرين فراج، حيث شاركت في لجنة الخطة والموازنة وقابلت رئيس اللجنة والأعضاء.

وشدد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، على أن المواطنين لا بد أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة قامت بتجهيزات كبيرة في كل مكان لمواجهة كورونا، مردفاً: "أتمنى أن يكون هناك حظر تجول كامل لمدة 15 يوما".

وذكر وكيل مجلس النواب، أن النائبة شيرين فراج المصابة بكورونا حضرت الجلسة العامة في مجلس النواب، مردفا:" التقيت بها ولم أسلم عليها داخل قاعة البرلمان يوم الاثنين الماضى".

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ولفت النائب سليمان وهدان، إلى أنه يوم الأحد المقبل سيكون هناك جلسة في مجلس النواب ولن يتوقف، موضحا أنه سيتم إجراء مسحة لـ 12 نائب مخالطين للنائبة المصابة بكورونا.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تعقيم مجلس النواب، وسيتم الالتزام بشكل كامل بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة وعدم الاختلاط، كما أنه سيتم توجيه لجان مجلس النواب للانعقاد في القاعات الكبيرة للتباعد لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هناك صعوبة كاملة في استخدام تقنية الفيديو كونفرانس في جلسات مجلس النواب.

وحذر من أن هناك تكدس كبير في شوارع مصر والمحلات ولا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مؤكدا أن العيد فرصة مناسبة لفرض حظر تجول كامل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى لفت وكيل مجلس النواب، إلى أن النائب إلهامى عجينة سيوقع عليه عقوبة شديدة من لجنة القيم.