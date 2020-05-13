شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شكاوى النواب": المجلس يواصل جلساته لحسم التشريعات الملحّة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن البرلمان سيواصل عقد جلساته وممارسة دوره الرقابي والتشريعي، رغم الظروف العصيبة التي تشهدها مصر والعالم كله بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك لاستكمال إنجاز وحسم التشريعات الضرورية، ومناقشة القضايا الملحة، لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.

وأضاف العادلي، أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، والأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي، الأمين العام، يتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ويوفر مستلزمات الوقاية من كمامات وأدوات تطهير وتعقيم وغيرها، حرصا منه علي سلامة وصحة جميع أعضاء المجلس والعاملين وكافة المترددين.

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وتابع رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب: "المجلس يؤدي دوره الوطني مثله مثل كل مؤسسات الدولة التي تعمل بجد وإخلاص في هذه المرحلة الحرجة من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، ولأن هناك مشروعات قوانين لابد من إنجازها ومناقشتها وإصدارها، ومشروع الموازنة العامة للدولة".

وأشار النائب همام العادلي، إلي أن مجلس النواب يواجه التحديات ويتكاتف مع مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الظروف الصعبة، قائلا: "البرلمان لا يتخاذل ولا يتقاعس عن أدواء دوره".