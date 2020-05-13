أمانة الشباب بـ"مستقبل وطن" تنظم مسابقة قرآنية بعنوان القارئ المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، مجموعة من المسابقات والفعاليات الرمضانية الكبرى في كل محافظات مِصر، وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام.
وقال محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بالحزب، إن تلك المسابقات والفعاليات الرمضانية تأتي إنطلاقًا من المسئولية الوطنية والمجتمعية لأمانة الشباب، لتشجيع التنافس بين شباب مصر، واكتشاف المبدعين منهم، ودعم خطة الدولة في تشجيع المواطنين على البقاء بمنازلهم لمواجهة فيروس كُورونا.
وأضاف "الجارحي"، أن المسابقات والفعاليات هى مبادرة مجتمعية من شباب الحزب لجميع المواطنين في أنحاء مصر، حيث يحق للجميع المشاركة بالمسابقات والفعاليات والمنافسة على الجوائز التى أعلنتها أمانة الشباب.
الجدير بالذكر ، أن خريطة المسابقات والفعاليات الرمضانية لأمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن تكشف تنوعًا واضحًا، حيث تتضمن ما يلي:
1) المسابقة القرآنية الكبرى "القارئ المصري" خلال الفترة (11-21) مايو 2020.
2) بطولة الشطرنج الكبرى عبر الإنترنت يوم 14 مايو فى تمام الساعة 9 مساءً.
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