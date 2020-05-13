شكرا لقرائتكم خبر عن "دعم مصر": استمرار عقد الجلسات العامة بالبرلمان مع مزيد من إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب الحالى شهد العديد من الصعاب وأثبت خلال السنوات السابقة أنه تعامل معها على قدر عالى من الوطنية، وكان على قدر المسئولية، ولم يدخر جهدا من أجل مواصلة العمل والواجبات الدستورية، حيث واصل الليل بالنهار، وستظل الجلسات العامة خلال الفترة المقبلة تنعقد وفقا لجدول الأعمال مع الأخذ فى الاعتبار باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم اتخاذها من قبل الأمانة العامة والتى أثبتت من خلالها أنها تعاملت مع الأزمة بخطوات استباقية غير مسبوقة لضمان الحفاظ على الصحة العامة وعدم تفشى الفيروس وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات العاجلة.

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مجلس النواب منذ اللحظة الأولى وهو يتعامل مع كافة المواقف معاملة وطنية، حيث ظل النواب يعملون لساعات طويلة على مدار الأيام السابقة من أجل إقرار حزمة من التشريعات المكملة للدستور، والنواب جنودا فى أرض الميدان لا يقلون وطنية عن أيا من الفئات التى تعمل فى مؤسسات الدولة، فهناك العديد من الفئات التى تواجه الأزمة الحالية وكان مجلس النواب واحدا من هذه المؤسسات التى تواجه الأزمة أيضا، وهذا يؤكد أن لكل مؤسسة دور تقوم به من أجل الخروج من هذه الأزمة الراهنة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الجلسات العامة ستستمر خلال الفترة المقبلة، وسيظل المجلس ينعقد خاصة وأن هناك خطة للتعايش مع أزمة فيروس كورونا، وهذا ما سيتم على أرض الواقع، خاصة وأنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية، وهناك خطوات قوية جدا اتخذتها الأمانة العامة من أجل ضمان عدم انتشار العدوى، وسيظل النواب على عهدهم ومواقفهم الوطنية وجنودا فى مواجهة هذه الأزمة الراهنة.