بالصور| انهيار عقار قديم مكون وسط الإسكندرية.. والحي: لا إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انهار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة نادي الصيد بحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغا يفيد انهيار العقار رقم 4 مكرر شارع العبور بمنطقة نادي الصيد، وانتقل مسؤولي الحي إلى موقع البلاغ.

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وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، خالي من السكان، مكون من طابق أرضي وآخر علوي، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

ومن جانبه، قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إنه تم إخطار شركات المرافق لقطع الغاز والكهرباء والمياه عن العقار المنهار حفاظا على حياة المواطنين.

وأضاف رئيس حي وسط، أنه جرى الدفع بمعدات وسيارات الحي لرفع أنقاض العقار المنهار وإعادة فتح الشارع أمام حركة المرور.