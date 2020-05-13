سجناء في الولايات المتحدة يستغلون كورونا للإفراج عنهم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - سعى سجناء في الولايات المتحدة، إلى إصابة أنفسهم بفيروس بكورونا المستجد، بشكل متعمد ظنا منهم أن إدارة السجن ستفرج عنهم، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

ووصف رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، أليكس فيلانويفا، ما يفعله السجناء بالمؤامرة الخطيرة، باعتقادهم بأن الإصابة بالفيروس التاطي ستسمح بالإفراج المبكر عنهم.

وأكدت الشرطة، في تصريحات نقلتها صحيفة "تليجراف" البريطانية، أنها لن تفرج عنهم حتى إذا ثبت إصابتهم بالمرض.

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وقتل في الولايات المتحدة أكثر من ٨٠ ألف شخص، فيما أصيب نحو ١.٣ مليون شخصًا بوباء كورونا، منذ تفشيه في البلاد، التي أصبحت أكثر الدول تضررًا من كورونا المستجد.

وكانت الولايات المتحدة، أفرجت عن سجناء مع تفشي الوباء بها، خوفًا من انتشار الفيروس التاجي بينهم.