رئيس تشيلي: الأيام المقبلة ستكون الأسوأ منذ عقود بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سانتياجو - أ ش أ

توقع رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا، أن تواجه بلاده في الأسابيع المقبلة مرحلة أسوأ باحتدام جائحة كورونا، وذلك في وقت سجلت فيه تشيلي زيادة حادة في الإصابات بالعدوى.

وقال بنيرا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - "نعرف أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سنواجه أصعب الأوقات وأقوى التحديات الصحية في بلادنا منذ عقود".

ودعا المواطنين إلى التحلي بالهدوء قائلا، إن معدلات الوفاة جراء الفيروس في تشيلي ما زالت الأدنى في المنطقة وأن معدل اختبارات الكشف هو الأعلى مقارنة مع دول المنطقة، محذرا في الوقت نفسه، من خطورة التهاون في التقيد بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا.

وأشارت القناة إلى أن كلمة بنيرا تمثل تحولا مفاجئا في نهجه منذ أواخر أبريل الماضي حينما أعلن عن خطة لتخفيف قيود كورونا تعرضت لانتقادات كثيرة لأنها سمحت للمواطنين بالعودة للعمل وإعادة فتح المدارس والمراكز التجارية بشكل تدريجي.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن حصيلة الإصابات بالفيروس في تشيلي تضاعفت خلال مايو الجاري وبلغت 31721 حالة.

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