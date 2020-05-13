اخبار العالم

السعوديون يدشنون هاشتاج عيدك في بيتك بعد تطبيق الحظر الكامل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قررت المملكة العربية ، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر.
ودشن رواد تويتر في السعودية هاشتاج بات الأكثر تداولًا لنصح المواطنين بالبقاء في المنزل وسمي بـ "عيدك في بيتك".
فقال الشرقي "الله يعوضنا فرحة العيد في انجلاء الوباء , ماتضيق الا عند الله فرجها"، أما

وفاء فقالت "شايله هم شهر شوال يعني هو بدون حجر وطويل كيف لو بحجر".
عبد الرحمن سليم كتب "الحمد لله على كل حال أهم شي الصحة و العافية و باذن الله تزاح هذه الغمة عن الأمة".
هناء العرادي قالت "فرحة العيد بإكمال العدة واستيفاء الشهر ، وبلوغ يوم الفطر بعد إتمام شهر الصوم، إظهار الفرح والسرور في العيد  من تعظيم شعائر الله".
سما المطيري قالت "سنه منسيه باذن الله ... يعني بنعيد من غير خواتي واخواني"، أما سلطان المطيري فقال "كله من الصين".
وقال مغرد أخر "الحمدلله مع عائلتي هم فرحة حياتي"، وقالت أخرى "العيد في بيتي أحلي".
ولاء قالت "وملابس العيد الي شريتها ذي وين اوديها؟؟ عيدك في بيتك"

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعوديون يدشنون هاشتاج عيدك في بيتك بعد تطبيق الحظر الكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا