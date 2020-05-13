السعوديون يدشنون هاشتاج عيدك في بيتك بعد تطبيق الحظر الكامل

قررت المملكة العربية السعودية، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر.

ودشن رواد تويتر في السعودية هاشتاج بات الأكثر تداولًا لنصح المواطنين بالبقاء في المنزل وسمي بـ "عيدك في بيتك".

فقال الشرقي "الله يعوضنا فرحة العيد في انجلاء الوباء , ماتضيق الا عند الله فرجها"، أما

وفاء فقالت "شايله هم شهر شوال يعني هو بدون حجر وطويل كيف لو بحجر".عبد الرحمن سليم كتب "الحمد لله على كل حال أهم شي الصحة و العافية و باذن الله تزاح هذه الغمة عن الأمة".سما المطيري قالت "سنه منسيه باذن الله ... يعني بنعيد من غير خواتي واخواني"، أما سلطان المطيري فقال "كله من الصين".وقال مغرد أخر "الحمدلله مع عائلتي هم فرحة حياتي"، وقالت أخرى "العيد في بيتي أحلي".ولاء قالت "وملابس العيد الي شريتها ذي وين اوديها؟؟ عيدك في بيتك"