أبرز 7 صور لتطبيق الحظر في السعودية

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر.

وتتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة

المستجد.والسماح بالتجول أثناء النهار لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا وتنتهي عند الساعة 5 مساء، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة، واستمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.

ونقدم إليكم أبرز صور لتنفيذ حظر التجول في السعودية في الأيام الأخيرة: -

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