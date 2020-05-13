أبرز 7 صور لتطبيق الحظر في السعودية

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر.
وتتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة
وسيتم استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وتلك المشار إليها في الأمر الملكي الصادر بتاريخ 2 رمضان 1441 هجرية الموافق 25 أبريل 2020 ميلادية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة.والسماح بالتجول أثناء النهار لمدة 8 ساعات، تبدأ من الساعة 9 صباحا وتنتهي عند الساعة 5 مساء، في جميع مدن ومناطق المملكة، باستثناء مدينة مكة المكرمة، مع التأكيد على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق التدابير الاحترازية المعتمدة، واستمرار منع التجول الكامل طوال اليوم في مدينة مكة المكرمة واستمرار منع الدخول والخروج من المناطق والمدن والأحياء التي صدر بشأنها قرارات عزل.
ونقدم إليكم أبرز صور لتنفيذ حظر التجول في السعودية في الأيام الأخيرة: -
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