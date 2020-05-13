السعودية تقرّ خطط تعقيم الحرمين استعدادًا للعشر الأواخر

أقرّ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، الإجراءات الاحترازية وخطط تعقيم المسجدين، للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تفاديا لتفشي فيروسكورونا.
وأكد السديس، أن "ذلك جاء استمرارًا لعمليات تطهير وتعقيم وتطييب الحرمين الشريفين والعناية التي توليهما الحكومة للحرمين الشريفين".
وطالب، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وفق الخطط التي وضعت بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان جودة الخدمة.
وأشار إلى أن الهدف، هو تحقيق التطلعات في تقديم أفضل وأجود الخدمات، خصوصا في ظل توفر جميع الإمكانات التقنية والبشرية.
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