الصين تنفي توقيع اتفاق سري مع الصحة العالمية

نفت الخارجية الصينة الثلاثاء، أن تكون بكين قد وقعت اتفاقا سريا مع منظمة الصحة العالمية، حول مشاركة خبراء فنيين من منطقة تايوان في الأنشطة الفنية للمنظمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن توقيع الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية مذكرة للتفاهم في 2005 ليس سرا، مضيفا أنه من الممكن التوصل إلى

المعلومات المعنية على الإنترنت.

وأشار إلى أن 16 مجموعة تضم 24 خبيرا طبيا وصحيا من منطقة تايوان شاركوا في أنشطة فنية لمنظمة الصحة العالمية منذ 2019، معتبرا أن "تلاعب سلطة تايوان السياسي بالمرض، عقيم تماما".