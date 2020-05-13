ترامب يدعو كاليفورنيا للسماح بإعادة فتح مصنع تيسلا

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية كاليفورنيا على السماح لشركة "تيسلا" بإعادة فتح مصنعها لتجميع المركبات الكهربائية.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "ينبغي لكاليفورنيا أن تدع تيسلا تفتح المصنع.. الآن. يمكن عمل هذا بسرعةوأمان".
وأعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتيسلا أمس الاثنين، عن استئناف الإنتاج في مصنع المركبات الوحيد للشركة في الولايات المتحدة متحديا أمر الإغلاق، وقال إنه إذا كانيتعين القبض على أحد، فإنه يجب القبض عليه.
ويبذل ترامب جهودا حثيثة من أجل إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي وعودة الأمريكيين إلى العمل.
وتجاوزت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عتبة الـ80 ألفا، بتسجيل 1156 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال آخر 24 ساعة.
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