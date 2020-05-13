بومبيو: الهجوم على مستشفى كابل شرّ مطلق

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الهجوم على مستشفى كابل الذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم نساء ورضع، أنه من "أعمال الشر المطلق". Advertisements وقال بومبيو: "حركة طالبان نفت المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت المستشفى"، ودعا طالبان وكابل إلى التعاون "لتقديم الجناة للعدالة"، معربا عن تنديد بلاده بأشد العبارات بالهجمات على المستشفى وإحدى الجنائز في أفغانستان. ودعا طالبان وكابل إلى التعاون "لتقديم الجناة للعدالة"، معربا عن تنديد بلاده بأشد العبارات بالهجمات على المستشفى وإحدى الجنائز في أفغانستان. وشن مسلحون صباح اليوم الثلاثاء هجوما على مركز طبي تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" في كابل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. هجوما على مركز طبي تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" في كابل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين. كما نقلت وكالة "شينخوا" عن مسؤول محلي أفغاني، أن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا بعد أن استهدف تفجير انتحاري جنازة في مقاطعة ننكرهار شرقي البلاد.

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