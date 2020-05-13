وزارة الداخلية العراقية تحدد الفئات المشمولة بحيازة السلاح

حددت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء، الفئات المشمولة بحيازة السلاح، وذلك تنفيذا لأولويات البرنامج الحكومي لحصر السلاح بيد الدولة.

وأفاد مدير هويات وإجازات السلاح في الوزارة عبد سعيد حسن، بأن "الفئات المشمولة بحمل السلاح هي الرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الوزراء)، وحماة القضاة والنواب والدرجات الخاصة (مدير عام

فما فوق)".

وأوضح حسن، أن "للعشائر الحق بحيازة السلاح بشرط أن يكون هناك كتاب تأييد من مديرية شيوخ العشائر"، فضلا عن "منح الموظفين ترخيصا لحمل السلاح بعد إحضاره كتابا من دائرته، وكذلك التجار بعد إحضار تأييد من

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غرفة التجارة".

وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن "وزارة الداخلية هي المؤسسة المخولة في تنفيذ سياسة الدولة في حصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية".

وأضاف، أن "من أولويات البرنامج الحكومي حصر السلاح بيد الدولة".

وتابع: "استنادا لما جاء في قانون الأسلحة رقم 21 لسنة 2017، والمادتين 4 و24 منه، فإن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحصر السلاح".