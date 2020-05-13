كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني يأمر بتحويل العمليات ضد "طالبان" إلى هجومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه أمر الجيش بتحويل العمليات ضد حركة "طالبان" من دفاعية إلى هجومية.

وأكد غني في كلمة متلفزة بثت اليوم الثلاثاء، أنه أمر قوات الأمن بالتحول إلى وضع هجومي واستئناف عملياتها ضد الأعداء، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي "من أجل توفير الأمن في الأماكن العامة وإحباط هجمات وتهديدات "طالبان" وغيرها من الجماعات الإرهابية".

وحمل الرئيس الأفغاني "طالبان" المسؤولية عن الاستمرار في تجاهل الدعوات إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن حكومة كابل لا تزال تعرض على الحركة التفاوض على اتفاق سلام. وجاءت تصريحات غني بعد يوم دموي قتل فيه المسلحون 16 شخصا بهجوم على مستشفى في كابل، وأكثر من 20 شخصا بتفجير انتحاري استهدف جنازة في شرق البلاد، فيما نفت "طالبان" مسؤوليتها عن الهجومين. Advertisements