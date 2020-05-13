كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخارجية الصينية تنفي توقيع بكين اتفاقا سريا مع الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية الصينية، عدم صحة توقيع بكين اتفاقا سريا مع منظمة الصحة العالمية، حول مشاركة خبراء فنيين من منطقة تايوان في الأنشطة الفنية للمنظمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن توقيع الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية مذكرة للتفاهم في 2005 ليس سرا، مضيفا أنه من الممكن التوصل إلى المعلومات المعنية على الإنترنت. وأشار إلى أن 16 مجموعة تضم 24 خبيرا طبيا وصحيا من منطقة تايوان شاركوا في أنشطة فنية لمنظمة الصحة العالمية منذ 2019، معتبرا أن "تلاعب سلطة تايوان السياسي بالمرض، عقيم تماما".

ويذكر أن أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن بعض العلاجات حدّت على ما يبدو من وطأة فيروس كورونا، أو فترة حضانته، وأنها تركز على معرفة المزيد عن 4 أو 5 من أبرز سبل العلاج المرجوة.