كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بومبيو: الهجوم على مستشفى كابول من أعمال "الشر المطلق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الهجوم على مستشفى كابل الذي أسفر عن سقوط ضحايا بينهم نساء ورضع، من "أعمال الشر المطلق".
وقال بومبيو: "حركة طالبان نفت المسؤولية عن الهجمات التي استهدفت المستشفى"، ودعا طالبان وكابل إلى التعاون "لتقديم الجناة للعدالة"، معربا عن تنديد بلاده بأشد العبارات بالهجمات على المستشفى وإحدى الجنائز في أفغانستان.
وشن مسلحون صباح اليوم الثلاثاء هجوما على مركز طبي تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود" في كابل، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين.
كما نقلت وكالة "شينخوا" عن مسؤول محلي أفغاني، أن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا بعد أن استهدف تفجير انتحاري جنازة في مقاطعة ننكرهار شرقي البلاد.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، مساء اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم استهدف جنازة في أفغانستان وراح ضحيته العشرات.
ويذكر أن لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح إثر هجوم انتحاري استهدف جنازة في إقليم "ننجرهار" شرقي أفغانستان.
وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوجياني اليوم الثلاثاء إن الانتحاري استهدف المشيعين أثناء مراسم دفن قائد ميليشيا محلية موالية للحكومة توفي مساء أمس الاثنين جراء إصابته بأزمة قلبية في منطقة "خيوا" بإقليم "ننجرهار".
ونفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - مسؤولية الحركة عن هذا الهجوم أو الهجوم الذي شهدته مستشفى غرب العاصمة كابول.