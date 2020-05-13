نشأت الديهي: "أردوغان" يعيش مأزق حقيقي وغير مسبوق (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أردوغان يعيش مأزق حقيقي غير مسبوق، فهناك حالة غضب شديد من المواطنين ضد "أردوغان" ونظامه، وأذاع عدة مقاطع وتصريحات لهجوم عدد من المواطنين على أردوغان، ووصفه بأنه بلا دين وأنهم لا يجدوا ما يأكلوا في بيوتهم، وأعلن بعضهم استعداده للتخلي عن جنسيته.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن أردوغان يلعب على حبلين الأول هو الدين وقراءة القرآن والبكاء من خشية الله، والثاني الحديث عن الانقلاب عليه، ويشير لحزب الشعب الجمهوري ورغبته في الانقلاب عليه.

وأذاع الديهي، مقطع فيديو، لزعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، يسخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وينصحه بعزل وزير الدفاع منعًا للانقلاب، قائلًا: "من يقوم بالانقلاب؟ يقوم به وزير الدفاع إذا كان هناك انقلاب، فلتحضر وزير دفاع جديدًا غير خلوصي آكار، وتمنع ذلك الانقلاب دعني أقل لك شيئًا، كلما اقترب حزب الشعب الجمهوري من السلطة، تتحدث عن حدوث انقلاب".

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في سياق منفصل، أدى انتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا إلى إصابة الاقتصاد التركي بحالة من الانكماش، لا سيما في غياب خطط احترازية للحكومة التركية، وقامت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى بمراجعة توقعات النمو لعام 2020 للعديد من الدول الكبرى، في ظل الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وما يتبعها من عواقب على معدلات النمو المتوقعة، حسب التقرير المنشور على موقع المؤسسة تراجعت توقعات معدل النمو في تركيا من 3% إلى 0.4% في عام 2020.

من جهته، قال المحلل الصحفي التركي إبراهيم قهوجي، إن الحكومة التركية يجب أن تتخذ إجراءات اقتصادية جديدة وعاجلة لمكافحة آثار فيروس كورونا.

وكتب قهوجي في جريدة قرار إن البلاد تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة ومعدل بطالة مرتفع، في حين تعهدت العديد من الدول المتقدمة بحماية العمال ودعم الشركات، فإن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة التركية هذا الأسبوع لا توفر مثل هذه الضمانات.

وقال إن الكثير من الناس يجلسون في منازلهم متسائلين عما إذا كانوا سوف يحتفظون بوظائفهم أو يحصلون على أجورهم، في وقت حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزمة من التدابير بقيمة 100 مليار ليرة يوم الأربعاء لدعم الاقتصاد التركي بعد أن أدى الفيروس إلى تراجع الليرة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2018.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة التركية ليصل سعر الصرف إلى 6.52 ليرة تركية للدولار الواحد بعد أن كان فى اليوم السابق له 6.47 ليرة للدولار، كما حدثت زيادة أيضًا فى سعر صرف اليورو ليصل إلى مستوى 7.08 ليرة لليورو الواحد.