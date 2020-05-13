كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 13 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر خبير اقتصادي يكشف عن عدد العاطلين في أمريكا بسبب كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد الماوي، الخبير الاقتصادي، إن أزمة فيروس كورونا رفعت البطالة في أمريكا لأكثر من 20 مليون عاطل عن العمل، لافتًا إلى أن التعافي من الأزمة سيحدث مع طرح علاج في الأسواق، كما أن فيروس كورونا يؤثر على امكانية بناء مستشفيات والرعاية الصحية لأنها تحتاج امكانيات مالية لن تأتي إلا بحركة التجارة والاقتصاد.

وأوضح الماوي، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هيئة الرقابة المالية اتخذت قرارًا عام 2013 بمنع شركات التداول في الأسواق المالية بالتداول في الأسواق والبورصات الخارجية، متابعًا: "مفيش شركة أوراق مالية بتعمل قيود بشراء أسهم في أبل أو أمازون، ولو عميل عايز يستثمر في الخارج عن طريق الشركة بقوله مفيش امكانية بيروح يسحب جزء من استثمارته في البورصة ويوجها لشركة تانية".

وأكد أن شركات التداول في الأسواق المالية تدخل عملة نقدية صعبة للدولة، لكن يجب النظر إليها بشكل أكثر شمولية وانفتاح الشركات المصرية على كل الأسواق العالمية، لأنه أصبح من الصعب طلب شركات وعملاء من شركات أخرى لكي تستثمر في البورصة.

وأوضح أنه من الطبيعي أن تطلب مصر قرضًا من صندوق النقد الدولي خاصة مع طرح المملكة العربية السعودية أكبر دولة بترولية في الخليج سندات قيمتها 12 مليار دولار بسبب الأزمة التي ضربتهم.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2326 حالة حتى اليوم.

ارتفاع أعداد المتعافين لـ2326.. وخروج 2811 من مستشفيات العزل

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2811 حالة، من ضمنهم الـ 2326 متعافيا.

347 إصابة جديدة.. و11 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 347 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تجاوزنا الـ 10 آلاف حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 10093 حالة من ضمنهم 2326 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و544 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.