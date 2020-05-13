كواليس “ياقوت وعنبر”.. دموع وتأثر بسبب أحد المشاهد – فيديو

كشفت الفنانة نورة الصقلي، اليوم الثلاثاء، مشاهد من كواليس مسلسل “ياقوت وعنبر”، الذي يبث على القناة الأولى شهر رمضان الحالي، تظهر مدى ملامسة الشخصيات، التي يتقمصها الممثلون للجانب العاطفي فيهم، بشكل يجعلهم يتأثرون.

وشاركت نورا الصقلي، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقطع فيديو من كواليس المسلسل، الذي كتبت السيناريو الخاص به رفقة الممثلة سامية أقريو، يظهر فيه الفنان مهدي فولان متأثرا بأحد المشاهد في المسلسل.

وقالت نورا الصقلي في تعليقها، في بداية الفيديو، إنها تشعر بالذنب في كل مرة رأت فيها تأثر فنان بعد الانتهاء من تصوير مشهد مؤثر، قبل أن تذهب نحو مهدي فولان، محاولة التهوين عليه نتيجة درفه الدموع.

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ووصفت نورا الصقلي المقطع، في تعليقها، وقالت: “عندما يصبح التمثيل بمثابة حقيقية”، في إشارة إلى أن الفنانين ينصهرون في الشخصيات، التي يتقمصونها.

ويجد مسلسل “ياقوت وعنبر” الدرامي إشادة من المتلقي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما احتل، خلال النصف الأول من شهر رمضان، المرتبة الأولى في تصنيف برامج القناة الأولى.