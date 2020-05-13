'السفاح' لمهند قاسم: أزمة وتعدي

وقال محمود عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "امنياتي بالشفاء العاجل الى الحكم الدولي، مهند قاسم، بعد اصابته بفايروس كورونا ⁧‫(ازمة وتعدي‬⁩)".

واصيب الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث خضع للفحص اليوم وتبين أنه إيجابي وحالياً يخضع للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب.



وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت اليوم تسجيل 95 حالة إصابة بالفيروس.

