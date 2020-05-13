'السفاح' لمهند قاسم: أزمة وتعدي

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2020-05-12 | 23:46
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وجه النجم الدولي السابق، يونس محمود، رسالة إلى الحكم الدولي السابق، مهند قاسم، بعد إصابته بفيروس كورونا.
وقال محمود عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "امنياتي بالشفاء العاجل الى الحكم الدولي، مهند قاسم، بعد اصابته بفايروس كورونا (ازمة وتعدي)".
واصيب الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث خضع للفحص اليوم وتبين أنه إيجابي وحالياً يخضع للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب.
وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت اليوم تسجيل 95 حالة إصابة بالفيروس.
واصيب الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث خضع للفحص اليوم وتبين أنه إيجابي وحالياً يخضع للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب.
وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت اليوم تسجيل 95 حالة إصابة بالفيروس.
المحرر: محمد خليل
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