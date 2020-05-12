من أجل “طنجة من دون إصابة”.. سلطات المدينة تعتمد إجراءات استثنائية

شنت السلطات المحلية في مدينة طنجة، مساء أمس الاثنين، حملات استثنائية، استهدفت عددا من الأحياء الشعبية معروفة، من أجل الوقوف على مدى التزام السكان بإجراءات حالة الطوارئ الصحية.
وأفاد مصدر مطلع أنه بتعليمات من والي الجهة، محمد مهيدية، شهدت الأسواق الكبرى في مدينة طنجة، ومجموعة من أحيائها ذات الكثافة السكانية الكبيرة، خصوصا تلك التي تحولت إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا، حملات مكثفة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الحملات المكثفة جاءت تحت شعار “طنجة من دون إصابة”، علما أن مدينة البوغاز لم تسجل أية إصابة جديدة، أمس.
وأفاد مصدر عليم أن والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعد زيارته سوق الجملة للخضر والفواكه، أصدر تعليماته بالشروع في استعمال الشارات للولوج إلى السوق إلى كافة المهنيين، من أجل تنظيم التحاق الباعة، والنقالة إلى السوق، لتجنب الاكتظاظ، والحد من تفشي فيروس كورونا بين الباعة، والمواطنين داخل السوق، بعد تسجيل إصابات فيه، الأسبوع الماضي.
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