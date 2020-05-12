أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، منعها الكامل للتجوال ابتداء من اليوم السبت 30 رمضان حتى نهاية الأربعاء 4 شوال، مشيرة إلى أن استمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان.
وكشفت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية، أن إعلان فرض منع التجول الكامل سيسري في جميع مناطق المملكة خلال أيام عيد الفطر.
كما أكدت الوزارة على ضرورة الإستمرار في الإلاتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لـ5 أشخاص فأكثر، مطالبة جميع الأفراد والكيانات بالتقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة بشروط السلامة الصحية لمنع انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر لا خروج أيام العيد.. السعودية تمنع التجوال بشكل كامل من 30 رمضان حتى 4 شوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.