لا خروج أيام العيد.. السعودية تمنع التجوال بشكل كامل من 30 رمضان حتى 4 شوال

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، منعها الكامل للتجوال ابتداء من اليوم السبت 30 رمضان حتى نهاية الأربعاء 4 شوال، مشيرة إلى أن استمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الداخلية، أن إعلان فرض منع التجول الكامل سيسري في جميع مناطق المملكة خلال أيام عيد الفطر.

كما أكدت الوزارة على ضرورة الإستمرار في الإلاتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لـ5 أشخاص فأكثر، مطالبة جميع الأفراد والكيانات بالتقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة بشروط السلامة الصحية لمنع انتشار الفيروس.