ابتداء من الخميس المقبل.. انطلاق المرحلة الثانية من دعم العاملين بالقطاع غير المهيكل

كشفت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مساء اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة المؤقتة بشأن الدعم المالي المقدم عبر صندوق تدبير جائحة كورونا “كوفيد-19” لفائدة أرباب الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل الذين فقدوا مدخولهم نتيجة لحالة الطوارئ الصحية.

وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي بهذا الشأن أنه قد تم إلى حدود هذا اليوم، منح المساعدات المالية لفائدة 3,9 مليون أسرة من أصل 4,3 مليون أسرة مستَحِقَّة للدعم. مضيفة بأن هذه العملية ستسمر في المناطق القروية والنائية خلال هذا الأسبوع. مشيرة غلى تخصيص غلاف مالي بلغ 4,2 مليار درهم لإنجازها.

كما تخبر الوزارة هذه الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل بأن مرحلة ثانية للدعم ستنطلق يوم الخميس 14 ماي. وسيتم الاعتماد في تقديم المساعدة المالية على التصريحات التي سبق تسجيلها، أخذا بعين الاعتبار عمليات التدقيق التي قامت بها الإدارة.

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وأضافت بأن عملية سحب المساعدات المالية بنفس الطريقة التي تمت بها في المرحلة الأولى، حيث سيتم بعث رسائل نصية على الهواتف النقالة لأرباب الأسر المعنية.

وحتى يتم تجنب الاكتظاظ أمام نقط سحب المساعدات في هذه الفترة التي يُطَبَّقُ فيها الحجر الصحي، سيتم تمديد عملية بعث الرسائل النصية على عدة أيام، يؤكد البلاغ.

جدير بالذكر أن لجنة اليقضة الإقتصادية قد حددت مبالغ الدعم في مخصصات تتوافق مع عدد أفراد الأسر، وتتراوح هذه المبالغ ما بين بين 800 درهم و1200 درهم في أقصاها.