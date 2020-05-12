فنانون مغاربة من المهجر يفتخرون بجهود الوطن

يحضر فنانون مغاربة من المهجر لعمل مشترك، بعنوان “يا بلادي لا خوف عليك”، يصدر قريبا، يفتخرون فيه بتطور المغرب على جميع المستويات، ويفتخرون بالطريقة، التي تدبرت بها المملكة جائحة كورونا.
والملحمة تحت إشراف جمعية صوت الفن، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن كلمات الزجالة أمينة بلعيوش، ولحن حسين العياطي، فيما تولى الجوانب الإدارية، والفنية العامة، الفنان والناشط الجمعوي، يوسف الرواس.
وتشارك في العمل أسماء عديدة، منها سامية صبري، وعصام حجي، والشاب أمير، والشاب السيمو، ويوسف الرواس، ونور الدين الحوري، وعزوز الحوري، ورشيد منصوري، وحسناء العلوي ظفر الله، ورانيا بوحدي، ومحمد أمزرين، وبلال مداح.
ويرتقب أن يصدر العمل كفيديو كليب صور في بروكسل، من إخراج إلياس عمران.
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