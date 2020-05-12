نموذج ولایة كیرالا الهندية في مكافحة كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بينما يكافح سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وباء كوفيد 19، تفوقت إحدى الولايات الـ28 في البلاد على جميع الولايات الأخرى في السيطرة على المرض. نجحت ولاية كيرالا بجنوب غربي الهند في "تسوية منحنى انتشار فيروس كورونا"، وقد جرى تداول "نموذج كيرالا" بالفعل حول العالم كنموذج ناجح للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.

وتُعد كيرالا أول ولاية هندية تُبلغ عن إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وهي لطالب في كلية الطب عاد من مدينة ووهان الصينية (بؤرة تفشي الفيروس) في أواخر كانون الأول/ يناير. عندما أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حالة الإغلاق العام في 24 آذار/ مارس.

وسجلت كيرالا معدل إصابات أعلى من أي ولاية أخرى في الهند. على الرغم من ذلك، تحتل كيرالا اليوم مرتبة منخفضة على قائمة الإصابات المؤكدة، ومرتبة عالية على قائمة المُتعافين من الفيروس.

علاوة على ذلك، يُعد معدل الوفيات في الولاية (الذي يبلغ 0.53٪) الأدنى في الهند، وقد نجحت الولاية في الحد من انتشار الفيروس دون التسبب في أي من المعاناة الإنسانية التي شهدتها أجزاء أخرى من البلاد.

وكانت صيغة نجاح ولاية كيرالا للحد من انتشار المرض واضحة ومباشرة. أعطت سلطات الصحة العامة الأولوية للكشف المبكر من خلال اتخاذ تدابير صارمة، شملت إجراء فحوصات طبية على نطاق واسع، وتتبع الأشخاص الذين تواصلوا مع المُصابين بالفيروس، مع إخضاع جميع المصابين لحجر صحي لمدة 28 يومًا (بينما تم فرض حجر صحي في باقي البلاد لمدة 14 يومًا فقط، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية).

المساندات في الهند (أ ب)

منذ إصدارها أول إنذار حول انتشار وباء كوفيد-19 في 18 كانون الثاني/ يناير، قامت الولاية بتشديد إجراءات الفحص على جميع الوافدين إلى مطاراتها الدولية الأربعة، وأمرت بنقل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس إلى المستشفى أو عزلهم على الفور.

وفي 4 شباط/ فبراير، أعلنت ولاية كيرالا أن وباء كوفيد-19 كارثة على مستوى الدولة، وقامت بتنفيذ تدابير استباقية شملت إغلاق المدارس، وحظر التجمعات العامة، وفرض عمليات الإغلاق في أوائل آذار/ مارس.

في الوقت الذي حذت فيه الحكومة المركزية حذوها بعد سبعة أسابيع، كانت ولاية كيرالا قد نشرت بالفعل أكثر من 30.000 عامل صحي وأخضعت عشرات الآلاف من الأشخاص للحجر الصحي.

نشأت استجابة ولاية كيرالا لوباء كوفيد-19 من نموذج سبق الأزمة الحالية بفترة طويلة. من بين الولايات الهندية، تُعد كيرالا فريدة من نوعها من حيث تخصيص موارد كبيرة للبنية التحتية للصحة العامة، ونقل السلطة والتمويل إلى هيئات على مستوى القرى، وإنشاء نظام اجتماعي يُعزز المشاركة الجماعية والتعاون العام.

فضلا عن تسجيلها أعلى معدلات محو الأمية في الهند (94٪)، تتمتع ولاية كيرالا أيضًا بانخفاض في معدل المواليد، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، وزيادة تمكين النساء، ودعم أكبر لرفاه الفقراء والمُهمشين.

في كيرالا، على سبيل المثال، لا يلجأ الناس إلى التسول أو يُعانون من الجوع. علاوة على ذلك، تُتيح الولاية الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية والمعلومات الطبية، وتحترم جميع المُقيمين كمواطنين ذوي حقوق.

فلا يتم التعامل مع الأشخاص كأنهم مجرد رعايا، كما هو شائع في العديد من الولايات الهندية الأخرى. أثناء الأزمة الحالية، تصرفت الفئة المُتعلمة في ولاية كيرالا بمسؤولية، من خلال المساهمة في الحد من حركة تنقل أفراد المجتمع، والتعاون مع السلطات، وطلب العلاج الفوري حسب الحاجة.

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هذه الثقافة المُؤسسية والسياسية ليست وليدة اليوم. فقد قضت ولاية كيرالا زمنا طويلا في إنشاء البنية التحتية لدعم التنمية الاجتماعية، مما جعلها تتقدم كثيرًا على بقية أنحاء الهند في العديد من المؤشرات الرئيسية. بالإضافة إلى نظام الرفاه القائم على الحقوق، فإنها تحظى بمجتمع مدني فعال، ووسائل إعلام حرة ومستقلة، ونظام سياسي تنافسي.

يعكس نموذجها القوي للديمقراطية الاجتماعية مساهمات التحالفات المتناوبة للحكومات الشيوعية بقيادة الكونغرس مع مرور الوقت. كما أشار المراقبون الأجانب، يعكس الميثاق الاجتماعي للولاية مستويات عالية للغاية من الثقة في المؤسسات والمُنتخبين.

ونتيجة لذلك، تمكنت ولاية كيرالا من فرض تدابير تقييدية بشكل أكثر إنسانية من الدول الأخرى. عندما أفاد سكان كيرالا الخاضعين للحجر الصحي المنزلي أنه ليس هناك من يحضر إليهم الإمدادات الأساسية، قامت الشرطة على الفور بجلب جميع الإمدادات التي يحتاجون إليها إلى المنازل.

حتى بعد إغلاق المدارس، تلقت الأسر الفقيرة التي تعتمد على وجبات الغذاء المدرسية لتزويد أطفالهم بالتغذية المناسبة وجبات الطعام في منازلها. قبل إعلان الحكومة المركزية عن تنفيذ عملية الإغلاق، أعلنت كيرالا عن حزمة إغاثة اقتصادية شاملة للمواطنين المُحتاجين.

وفي هذه الأثناء، ساعدت كودومباشري، وهي شبكة شعبية من المنظمات المحلية ومجموعات المساعدة الذاتية النسائية في كيرالا، إستراتيجية الاحتواء في الولاية من خلال إنتاج مليوني قناع و 5000 لتر من المطهر اليدوي في الشهر الأول من الإغلاق الوطني. تم إنشاء حوالي 1200 مطبخ مجتمعي لإطعام المُحتاجين والعاطلين عن العمل، وقد قدمت مؤسسة كودومباشري بالفعل 300.000 وجبة في اليوم.

وقامت ولاية كيرالا بتوعية المواطنين حول المخاطر الصحية بشكل مستمر، وذلك عن طريق نشر رسائل احترازية من خلال القنوات الرسمية لتبديد الأخبار المزيفة. وعلى عكس الولايات الهندية الأخرى، ركزت استجابة ولاية كيرالا على مشاركة الناس وليس على تطبيق القانون.

عندما شعر العمال المهاجرون بالقلق جراء تفشي المرض، تم توفير المأوى والطعام بالمجان لهم، مع إجبارهم على البقاء في منازلهم. وتم نشر هذه التعليمات بلغات المهاجرين الأصلية، واحترامها على النحو الواجب. في ولايات أخرى، تم إجلاء الملايين من المهاجرين.

إجلاء اللاجئين في الهند من ولاية نيو دلهي (أ ب)

وتُعد ولاية كيرالا من بين الولايات الهندية التي تحظى بكثافة سكانية عالية، مما يجعل نجاحها في مكافحة الوباء أكثر إثارة للدهشة. علاوة على ذلك، فإن ما يقدر بـ17٪ من سكانها يعملون أو يعيشون في بلدان أخرى (تُمثل تحويلاتهم المالية 35٪ من الدخل السنوي للدولة)، كما تحظى بزيارة أكثر من مليون سائح كل عام، ويدرس مئات من طلاب ولاية كيرالا في الخارج، بما في ذلك الصين.

على الرغم من أن حركة التنقل اليومية الهائلة تجعل الدولة أكثر عرضة لتفشي الأمراض المعدية، إلا أنها تعمل جاهدة للتغلب على الأزمة بشكل فعال.

وفي تحقيق مثل هذه النتائج المثيرة للإعجاب، اعتمدت ولاية كيرالا على تقاليدها في الحكم اللامركزي والشفافية والمساواة والحقوق المدنية والثقة العامة والمساءلة الحكومية. وبالمثل، تُقدم كيرالا دروسًا واضحة لبقية الهند، سواء في الاستجابة للأزمة الحالية أو في الاستعداد للأزمة القادمة. مع الأسف، تُشير كلمات وأفعال الحكومة المركزية إلى أنه لا أحد في نيودلهي يولي أي اهتمام لقصة النجاح الواضحة هذه.

الكاتب: شاشي تارور هو وكیل الأمین العام السابق للأمم المتحدة ووزیر الدولة الهندي السابق للشؤون الخارجیة ووزیر الدولة لتنمیة الموارد البشریة، وهو عضو في

الكونغرس الوطني الهندي، وتنشر بالتعاون مع موقع "بروجيكت سنديكيت".