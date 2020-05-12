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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هندية تصنع دواء "ريمديسيفير" لمعالجة "كورونا" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 مايو 2020
صورة أرشيفية
قالت شركة "غوبيلانت لايف ساينسز" الهندية، اليوم الثلاثاء، إنها وقعت على اتفاق ترخيص غير حصري لبيع "ريمديسيفير"، عقار شركة "غيلياد ساينسز" التجريبي المحتمل للعلاج من فيروس كورونا، في 127 دولة منها الهند.
وتجري شركة "غيلياد" محادثات لتوسيع نطاق العرض العالمي لهذا الدواء بعد حصولها على موافقة من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية على استخدامه للطوارئ في علاج مرضى كوفيد-19.
وبموجب الاتفاق، تحصل "غوبيلانت" الهندية أيضًا على حقوق تصنيع الدواء وزيادة إنتاجه.
وقالت غيلياد هذا الشهر إنها تتفاوض لمنح تراخيص طويلة الأجل مع العديد من صانعي الأدوية في الهند وباكستان لإنتاج ريمديسيفير لصالح الدول النامية، وإنها ستوفر تكنولوجيا لمساعدة الإنتاج.
وأضافت أن الدواء حسّن النتائج للأشخاص الذين يعانون من "كوفيد-19"، وقدمت بيانات تشير إلى أنه يعمل بشكل أفضل عندما يُعطَى في المراحل المبكرة من العدوى.
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