الولايات المتحدة تسجل عجزاً قياسيا في الميزانية فى أبريل

الثلاثاء 12 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عن عجز قياسي في الميزانية بلغ 738 مليار دولار في أبريل نيسان، بفعل قفزة حادة في الانفاق الحكومي وانكماش في الإيرادات وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الخزانة إن عجز الميزانية الشهر الماضي كان الأول الذي يعكس ضخامة الانفاق الحكومي الذي أقره الكونجرس لتخفيف التداعيات الاقتصادية للأزمة.

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ووافق الكونجرس في السابع والعشرين من مارس آذار على حزمة انقاذ بقيمة 2.3 تريليون دولار وزادها منذ ذلك ليصل اجمالي الانفاق لبرامج الإنقاذ الطارئ إلى حوالي ثلاثة تريليونات دولار. وأبريل نيسان هو أول شهر بدأ فيه دفع أموال لبعض تلك البرامج التحفيزية.

وقالت وزارة الخزانة إن إجمالي الإيرادات في أبريل نيسان بلغ 242 مليار دولار، بانخفاض قدره 55 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي في حين قفزت النفقات 161 بالمئة إلى 980 مليار دولار.

وتضخم العجز في الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية إلى 1.48 تريليون دولار مقارنة مع 531 مليار دولار في الفترة نفسها من 2019 .

وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول اكتوبر تشرين الأول.