شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: قتل الأمهات والرُضع في كابول «شر مطلق» والان نبدء بالتفاصيل

وصف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، هجوم مستشفى كابول الذي قتل أمهات ورضعا بأنه "من أعمال الشر المطلق"، مشيرًا إلى أن طالبان نفت المسؤولية عن الهجمات. ودعا "بومبيو"، طالبان وحكومة أفغانستان إلى التعاون "لتقديم الجناة للعدالة".

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