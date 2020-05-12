'خلية أزمة' تحدد مصير الدوري العراقي

رياضة 2020-05-12 | 23:31 960 مشاهدة أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، أن عودة الأنشطة الرياضة المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا واستئنافها بطريقة تتماشى مع المعايير الصحية أمر مرهون بقرار من خلية الأزمة الحكومية.



ودعا درجال (60 عاماً) مسؤولي الاتحادات إلى "بدء مرحلة جديدة من العمل خالية من التقاطعات"، مشيراً إلى أن "الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الرياضية وهدفها ان تكون علاقتها مع الجميع وسياستنا القادمة تختلف بالتأكيد عن المرحلة السابقة، إذ لا وجود للتقاطعات مع أية مؤسسة رياضية، ونسعى لتحسين العلاقة ما بين هذه المؤسسات، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على الوسط الرياضي". وقال النجم الدولي السابق خلال لقاء مع رؤساء الاتحادات الرياضية ، بحسب بيان للوزارة، إن "عودة الأنشطة مرهون بقرار بخلية الأزمة الصحية وهي الجهة المعنية بتقرير فرض حظر التجوال من عدمه، ونحن جميعاً بانتظار زوال الخطر وعودة الحياة إلى طبيعتها".ودعا درجال (60 عاماً) مسؤولي الاتحادات إلى "بدء مرحلة جديدة من العمل خالية من التقاطعات"، مشيراً إلى أن "الوزارة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الرياضية وهدفها ان تكون علاقتها مع الجميع وسياستنا القادمة تختلف بالتأكيد عن المرحلة السابقة، إذ لا وجود للتقاطعات مع أية مؤسسة رياضية، ونسعى لتحسين العلاقة ما بين هذه المؤسسات، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على الوسط الرياضي". وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية في البلاد ومن ضمنها مسابقة دوري كرة القدم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر نتيجة الأوضاع الصحية الراهنة المتصلة بجائحة كورونا.

المحرر: محمد خليل

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