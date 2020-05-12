العراق يعتذر عن مواجهة إيران ودياً

وقال مصدر في الاتحاد في حديث للسومرية نيوز، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى طلبا من نظيره الإيراني لإقامة مباراة ودية بين منتخبي شباب البلدين".

وأوضح ان "الاتحاد اعتذر عن الدعوة بسبب تفشي فيروس كورونا في ايران وحفاظاً على سلامة لاعبي منتخب الشباب".



وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثامن عشر من شهر حزيران المقبل، موعدا لقرعة كأس آسيا للشباب تحت 19عاما التي ستقام في أوزبكستان للفترة من الرابع عشر ولغاية الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.