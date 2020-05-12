اخبار العالم

العراق يعتذر عن مواجهة إيران ودياً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-05-12 | 23:16

العراق يعتذر عن مواجهة إيران ودياً

1,526 مشاهدة

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاعتذار عن خوض مباراة ودية بين منتخب الشباب أمام نظيره الإيراني تحضيراً لكأس اسيا 2020.
وقال مصدر في الاتحاد في حديث للسومرية نيوز، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى طلبا من نظيره الإيراني لإقامة مباراة ودية بين منتخبي شباب البلدين".

وأوضح ان "الاتحاد اعتذر عن الدعوة بسبب تفشي فيروس في ايران وحفاظاً على سلامة لاعبي منتخب الشباب".


وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثامن عشر من شهر حزيران المقبل، موعدا لقرعة كأس آسيا للشباب تحت 19عاما التي ستقام في أوزبكستان للفترة من الرابع عشر ولغاية الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعتذر عن مواجهة إيران ودياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا