العراق يعتذر عن مواجهة إيران ودياً

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2020-05-12 | 23:16
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قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاعتذار عن خوض مباراة ودية بين منتخب الشباب أمام نظيره الإيراني تحضيراً لكأس اسيا 2020.
وقال مصدر في الاتحاد في حديث للسومرية نيوز، ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقى طلبا من نظيره الإيراني لإقامة مباراة ودية بين منتخبي شباب البلدين".
وأوضح ان "الاتحاد اعتذر عن الدعوة بسبب تفشي فيروس كورونا في ايران وحفاظاً على سلامة لاعبي منتخب الشباب".
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثامن عشر من شهر حزيران المقبل، موعدا لقرعة كأس آسيا للشباب تحت 19عاما التي ستقام في أوزبكستان للفترة من الرابع عشر ولغاية الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.
وأوضح ان "الاتحاد اعتذر عن الدعوة بسبب تفشي فيروس كورونا في ايران وحفاظاً على سلامة لاعبي منتخب الشباب".
وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثامن عشر من شهر حزيران المقبل، موعدا لقرعة كأس آسيا للشباب تحت 19عاما التي ستقام في أوزبكستان للفترة من الرابع عشر ولغاية الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.
المحرر: محمد خليل
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