طه ابو رغيف يعلق '3-1” مؤقتاً

وقال ابو رغيف عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على "فيسبوك"، "مشاهدينا عبر الشاشة الفضية ومحبي برنامج 3 واحد، سنتوقف منذ هذه الليلة عن تقديم البرنامج لغاية مرور فترة الحجر الصحي مع الاخذ بعين الاعتبار ان مقدم البرنامج والعاملين حريصين جداً على السلامة الصحية واننا نرتدي الكفوف ومواد التعقيم موجودة بمطبخ البرنامج ولكن من اجل حرصنا الزائد على الضيوف اتخذنا هذا القرار الصعب بالتشاور مع إدارة القناة ندعو بالسلامة لحكمنا الدولي مهند قاسم ولجميع كادر العمل من معدين وفنيين".واصيب الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث خضع للفحص اليوم وتبين أنه إيجابي وحالياً يخضع للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب.

برنامج 3-1 يعرض على قناة السومرية في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة ايام شهر رمضان المبارك.