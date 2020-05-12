- 1/2
- 2/2
2020-05-12 | 23:04
5,291 مشاهدة
أعلن مقدم برنامج "3-1"، طه ابو رغيف، تعليق بث البرنامج لفترة مؤقتة بسبب خضوع طاقم البرنامج للحجر الصحي بعد إصابة احد ضيوف البرنامج لفيروس كورونا.
وقال ابو رغيف عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على "فيسبوك"، "مشاهدينا عبر الشاشة الفضية ومحبي برنامج 3 واحد، سنتوقف منذ هذه الليلة عن تقديم البرنامج لغاية مرور فترة الحجر الصحي مع الاخذ بعين الاعتبار ان مقدم البرنامج والعاملين حريصين جداً على السلامة الصحية واننا نرتدي الكفوف ومواد التعقيم موجودة بمطبخ البرنامج ولكن من اجل حرصنا الزائد على الضيوف اتخذنا هذا القرار الصعب بالتشاور مع إدارة القناة ندعو بالسلامة لحكمنا الدولي مهند قاسم ولجميع كادر العمل من معدين وفنيين".
واصيب الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث خضع للفحص اليوم وتبين أنه إيجابي وحالياً يخضع للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب.
واصيب الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث خضع للفحص اليوم وتبين أنه إيجابي وحالياً يخضع للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب.
برنامج 3-1 يعرض على قناة السومرية في تمام الساعة 12 منتصف الليل طيلة ايام شهر رمضان المبارك.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر طه ابو رغيف يعلق '3-1” مؤقتاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.