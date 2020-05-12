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إصابة حكم عراقي دولي بفيروس كورونا

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2020-05-12 | 22:45

إصابة حكم عراقي دولي بفيروس كورونا

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اصيب الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، بفيروس المستجد "كوفيد 19".
قاسم خضع للفحص اليوم وتبين أنه إيجابي وحالياً يخضع للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب.

وفي سياق متصل، اعن مقدم برنامج "3-1" طه ابو رغيف، توقف عرض البرنامج اليوم الثلاثاء حفاظاً
على سلامة ضيوفه لحين التأكد من حالته بسبب إصابة قاسم، كونه كان ضيف البرنامج يوم 5 ايار الماضي.


وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت اليوم تسجيل 95 حالة بالفيروس.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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