إصابة حكم عراقي دولي بفيروس كورونا

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2020-05-12 | 22:45
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اصيب الحكم العراقي الدولي، مهند قاسم، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
قاسم خضع للفحص اليوم وتبين أنه إيجابي وحالياً يخضع للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب.
وفي سياق متصل، اعن مقدم برنامج "3-1" طه ابو رغيف، توقف عرض البرنامج اليوم الثلاثاء حفاظاً
وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت اليوم تسجيل 95 حالة بالفيروس.
وفي سياق متصل، اعن مقدم برنامج "3-1" طه ابو رغيف، توقف عرض البرنامج اليوم الثلاثاء حفاظاً
على سلامة ضيوفه لحين التأكد من حالته بسبب إصابة قاسم، كونه كان ضيف البرنامج يوم 5 ايار الماضي.
وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت اليوم تسجيل 95 حالة بالفيروس.
المحرر: محمد خليل
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