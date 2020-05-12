إصابة حكم عراقي دولي بفيروس كورونا

قاسم خضع للفحص اليوم وتبين أنه إيجابي وحالياً يخضع للحجر والعلاج في مستشفى التويثة - ابن الخطيب.

وفي سياق متصل، اعن مقدم برنامج "3-1" طه ابو رغيف، توقف عرض البرنامج اليوم الثلاثاء حفاظاً

على سلامة ضيوفه لحين التأكد من حالته بسبب إصابة قاسم، كونه كان ضيف البرنامج يوم 5 ايار الماضي.



وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أعلنت اليوم تسجيل 95 حالة بالفيروس.