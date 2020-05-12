بالصور.. دوائر حكومية في ميسان 'مغلقة بامر الشعب'

خط عدد من المتظاهرين، الثلاثاء، عبارة "مغلق بامر الشعب" على دوائر حكومية في ميسان. وبحسب الصور ادناه فقد كتب المتظاهرون على ابواب وجدران دوائر دار الضيافة التابعة للمحافظة، ودائرة الاتصالات والوقف الشيعي عبارة "مغلق بامر الشعب" لحين اقالة المحافظ. Advertisements

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