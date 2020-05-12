صدامات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في كربلاء

ذكر مراسل الخليج 365، باندلاع مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في كربلاء. وقال المراسل ان صدامات وقعت مساء اليوم بين المئات من المتظاهرين والقوات الامنية قرب شارع الضريبة وفلكة زايد. واضاف انه تم استخدام الحجارة دون معرفة حجم الخسائر البشرية او الاضرار المادية.

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