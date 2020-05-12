وجه محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، الثلاثاء، طلبا الى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن اعادة فتح المساجد. وقال الجبوري "نطلب من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الموافقة على فتح قسم من المساجد في المحافظة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وصلاة عيد الفطر المبارك وفق ضوابط السلامة العامة".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. صلاح الدين توجه طلبا الى الجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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