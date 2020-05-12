بالصور.. حريق كبير بمساحات الحنطة في جلولاء

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأندلاع حريق كبير بمساحات الحنطة في جلولاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع بمساحات حنطة في ناحية جلولاء قرية ام الحنطة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية". واضاف ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخماد الحريق". Advertisements

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