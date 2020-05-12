نفذت قوات اللواء 88 بالحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية استباقية لإحباط محاولة تسلل لـ"داعش" في سلسلة جبال حمرين شمال محافظة صلاح الدين والمحاذية لحقلي عجيل وعلاس.
وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية عن تحركات عناصر من فلول داعش الارهابي في سلسلة جبال حمرين شمال محافظة صلاح الدين والمحاذية لحقلي عجيل وعلاس، قام آمر اللواء 88 ونس الجبارة وبرفقته قوة عسكرية من ابطال لواء ٨٨ حشد الشعبي بتمشيط المنطقة".
وأضاف أنه "بعد انتهاء الواجب وجه آمر اللواء المقاتلين بضرورة الالتزام واتخاذ الحيطة والحذر لمنع تسلل اي عنصر من عناصر داعش".
واكد آمر اللواء أن "ابطال اللواء سوف يبقون العين الساهرة والظهر الساند للحفاظ على امن المحافظة وامن مواطنيها"، مشيراً الى ان "ارضنا غالية ولايمكن ان نسمح لأي عنصر من عناصر الإرهاب بالعودة اليها مهما كان الثمن".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد ينفذ عملية استباقية لإحباط محاولة تسلل لـ'داعش' بمحاذاة عجيل وعلاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.