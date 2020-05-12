مصر تتسلم رئاسة المجموعة الأفريقية بجنيف

الخليج 365الأربعاء 2020/5/13 01:19 ص بتوقيت أبوظبي
تسلمت مصر، الثلاثاء، رئاسة المجموعة الأفريقية، حيث ستعمل على الدفع بأولويات ومصالح القارة السمراء فى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بجنيف.
وأكد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، الذي تسلم رئاسة المجموعة خلال الاجتماع، على تضامن مصر مع كل الجهود التي تبذلها الدول الأفريقية لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وعبر يوسف عن تمنياته لشعوب الدول الأفريقية والعالم أجمع بالتعافي من هذه الأزمة وتداعياتها فى أسرع وقت ممكن.
وشدد مندوب مصر على ضرورة تكثيف جهود المجموعة الأفريقية في جنيف خلال الفترة المقبلة لدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء فى التعامل مع تداعيات الأزمة الصحية، بما في ذلك من خلال تكثيف التواصل مع الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية الأخرى بهدف توفير الدعم اللازم للأشخاص والمجموعات الأكثر تأثرا بهذه الأزمة داخل القارة.
ولفت إلى ضرورة تركيز المجموعة في اتصالاتها مع المنظمات الأممية والدولية خلال الفترة المقبلة على عدد من المجالات ذات الأولوية من بينها ضمان النفاذ إلى الدواء والمنتجات والأدوات الطبية، وتخفيف عبء الديون الأجنبية.
وأشار إلى ضرورة معالجة آثار الأزمة الصحية الحالية على التمتع بحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق فى الحياة والصحة والتنمية، وتوفير الدعم اللازم للمهاجرين واللاجئين والمشردين داخلياً.
واستعرض السفير علاء يوسف أوجه التعاون المختلفة مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبحث سبل تعزيز التعاون معها للدفع بأولويات القارة الأفريقية.
كما بحث وضع استراتيجية مشتركة خلال الفترة المقبلة لضمان استفادة القارة من البرامج الموجهة لمعالجة وتخفيف الآثار السلبية لانتشار جائحة كورونا على الجهود التنموية والتعافي بشكل سريع من تداعياتها.
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