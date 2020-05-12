ميركل: ألمانيا ستساعد جيرانها للخروج من أزمة كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، في اجتماع مع أعضاء البرلمان من تكتلها المحافظ، إن ألمانيا ستقدم المساعدة لجيرانها في الاتحاد الأوروبي لإنعاش اقتصاداتهم بعد أزمة فيروس كورونا.



وأضافت المستشارة أن من الضروري لألمانيا، كدولة مصدرة، أن يكون شركاؤها في الاتحاد الأوروبي أيضا في وضع جيد حينما تدخل الدول في مشاورات حول برنامج إعادة الإعمار في الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال نطاقه وتمويله مفتوحين، على حد قولها.

وكانت ألمانيا أنجح دولة أوروبية كبيرة في كبح انتشار الفيروس، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكثيف اختبارات الكشف عن فيروس كورونا ما أدى إلى إعادة فتح جزئي للاقتصاد.

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ونقل المشاركون في الاجتماع عن ميركل قولها إنه ليس من مصلحة أحد أن تكون ألمانيا وحدها قوية بعد الأزمة.

وأضافوا أن المستشارة اتفقت مع رالف برينكهاوس، زعيم الكتلة البرلمانية المحافظة، على أن ألمانيا ستضطر إلى تحويل المزيد من الأموال إلى بروكسل. وسيشارك البوندستاج في اتخاذ قرار بشأن المساعدة المالية.

وحذرت ميركل أيضا أعضاء البرلمان من الآمال العريضة في إعادة فتح حدود ألمانيا، وهي قضية ستناقشها حكومتها يوم الأربعاء.