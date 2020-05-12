انت الان تتابع سبعة قتلى على الاقل في حريق في ناقلة نفط اندونيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عثر المسعفون على جثث سبعة أشخاص على الأقل متفحمة غداة الحريق الذي اندلع في ناقلة نفط في مرفأ جزيرة سومطرة الإندونيسية، كما أعلنت الشرطة الثلاثاء، معربة عن تخوفها من ارتفاع حصيلة الضحايا.
وعلق الضحايا مع عشرات الأشخاص على متن ناقلة النفط "جاغ ليلا" التي كانت تخضع لأعمال صيانة، عندما اشتعلت فيها النيران الإثنين بعد سماع دوي انفجارات في ميناء بيلاوان في شمال سومطرة.
وحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق لساعات على متن سفينة أخرى راسية في الميناء.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية أم بي نينغولان "القتلى هم من علقوا في السفينة خلال الحريق. ولم ينجحوا في الفرار".
وأضاف أنه تم أخذ عينات من الحمض الريبي النووي لكشف هوية الضحايا.
وتسبب الحريق الذي لم يعرف سببه بعد، أيضا بإصابة 22 شخصا بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر سبعة قتلى على الاقل في حريق في ناقلة نفط اندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.