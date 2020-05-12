شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب قائد شرطة أنقرة يقيم حفلة ماجنة ويذيعها على الهواء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

تحقق السلطات التركية مع نائب قائد شرطة العاصمة أنقرة بعد تنظيمه حفلة بالمخالفة لقرار منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف تفشي فيروس كورونا. وفقا لصحيفة زمان التركية.

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وأقام نائب قائد الشرطة والمفوض حفلة ماجنة في مزرعة استأجرها. ونشر نائب قائد شرطة أنقرة بثا مباشرا على حسابه في انستجرام لحفلة بها نساء وهو مخمور. وقالت وكالة دوغان، إن المسئول نظم حفلة ماجنة وتناول خمرا في مزرعة بأنقرة دون مراعاة المسافة الاجتماعية ولا التدابير الوقائية خلال الحفلة.

وقالت ولاية أنقرة في بيان إنه تم فتح تحقيق ضد نائب قائد الشرطة ونائب المفوض. وفي أطار تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، من المقرر افتتاح الأماكن الترفيهية للجمهور في تركيا والمرافق العامة في الأول من يونيو المقبل.