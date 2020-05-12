الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة شرقي مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أسقط الجيش الوطني الليبي، مساء الثلاثاء، طائرة تركية مسيرة حاولت استهداف القوات شرقي مدينة مصراتة.



وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان، إن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تُركية مُسيّرة حاولت الإغارة على مواقع الوحدات العسكرية في منطقة الشويرف - غرب منطقة بوقرين شرقي مصراتة.

وتمكنت قوات الجيش الليبي من إسقاط أكثر من 90 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرديقدار منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/ نيسان 2019.

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وكان النظام التركي قد أمد حكومة المليشيات في ليبيا بنحو 10 طائرات مسيرة من نوع "العنقاء" بالمخالفة للقرارات الأممية بفرض حظر التسليح على البلاد، بعد فشل الطائرة المسيرة "بيرقدار" التي أسقط الجيش الوطني منها الكثير.

وأطلق الجيش الليبي، الخميس الماضي، عملية "طيور الأبابيل" الجوية ضد العدوان التركي والموالين له، تم خلالها تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، كما تم استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.

وشنت مقاتلات سلاح الجو الليبي الخميس سلسلة من الغارات الجوية استهدفت من خلالها عدداً من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.

كما استهدف سلاح الجو الليبي مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمليشيات الإرهابية بطرابلس، من بينها معسكر البحرية في منطقة تاجوراء، ومعسكر 27 غرب طرابلس، ومقر الرحبة في تاجوراء، الذي تسيطر عليه عدة مليشيات من بينها باب تاجوراء، وبشير البقرة الإرهابي المتطرف، المعروفة "برحبة الدروع".