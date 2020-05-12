اخبار العالم

فاوتشى يحذر من التعجل بعودة الاقتصاد الأمريكى للعمل

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاوتشى يحذر من التعجل بعودة الاقتصاد الأمريكى للعمل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

فاوتشى يحذر من التعجل بعودة الاقتصاد الأمريكى للعمل

الخليج 365 - متابعات

أعرب المستشار الطبى للبيت الأبيض الدكتور أنتونى فاوتشى عن قلقه من أن تعيد بعض الولايات الأمريكية فتح المصالح والأعمال بصورة متعجلة، مما قد يجعلها تشهد بعض القفزات في حالات الإصابة بفيروس وربما تتسبب في تفش جديد.

جاء ذلك خلال إدلاء فاوتشي بشهادته اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام أعضاء لجنة الصحة والتعليم والمعاشات بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي.

Advertisements

وحذر خبير الأمراض الفيروسية من أن بعض الولايات بدأت تخفف من قيود التباعد الاجتماعي رغم استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19" خصوصا مع عدم قدرة هذه الولايات على الاستجابة لزيادة الحالات بصورة فعالة وكافية".

ونبه فاوتشي إلى أن اللقاح ضروري لوقف انتشار الوباء وخفض معدلات الوفيات، معربا عن تفاؤله من إمكانية وجود أحد اللقاحات المرشحة لكنه حذر من أن فعالية اللقاح "غير مضمونة" وأنه لن يكون جاهزا بحيث يسمح بعودة المدارس في الخريف المقبل".

ويأتي هذا في الوقت الذي تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ 1.3 مليون شخص واقتربت حالات الوفاة من 81 ألف حالة وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ويقول مسئولو الصحة الأمريكيون إن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات ربما أكبر بكثير من ذلك نظرا لوجود العديد من الأشخاص المصابين الذين لا يتم فحصهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاوتشى يحذر من التعجل بعودة الاقتصاد الأمريكى للعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا