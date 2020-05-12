- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاوتشى يحذر من التعجل بعودة الاقتصاد الأمريكى للعمل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعرب المستشار الطبى للبيت الأبيض الدكتور أنتونى فاوتشى عن قلقه من أن تعيد بعض الولايات الأمريكية فتح المصالح والأعمال بصورة متعجلة، مما قد يجعلها تشهد بعض القفزات في حالات الإصابة بفيروس كورونا وربما تتسبب في تفش جديد.
جاء ذلك خلال إدلاء فاوتشي بشهادته اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس أمام أعضاء لجنة الصحة والتعليم والمعاشات بمجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي.
وحذر خبير الأمراض الفيروسية من أن بعض الولايات بدأت تخفف من قيود التباعد الاجتماعي رغم استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19" خصوصا مع عدم قدرة هذه الولايات على الاستجابة لزيادة الحالات بصورة فعالة وكافية".
ونبه فاوتشي إلى أن اللقاح ضروري لوقف انتشار الوباء وخفض معدلات الوفيات، معربا عن تفاؤله من إمكانية وجود أحد اللقاحات المرشحة لكنه حذر من أن فعالية اللقاح "غير مضمونة" وأنه لن يكون جاهزا بحيث يسمح بعودة المدارس في الخريف المقبل".
ويأتي هذا في الوقت الذي تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الـ 1.3 مليون شخص واقتربت حالات الوفاة من 81 ألف حالة وفقا للبيانات الصادرة اليوم عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
ويقول مسئولو الصحة الأمريكيون إن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات ربما أكبر بكثير من ذلك نظرا لوجود العديد من الأشخاص المصابين الذين لا يتم فحصهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فاوتشى يحذر من التعجل بعودة الاقتصاد الأمريكى للعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.