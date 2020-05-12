شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الجزائرى يعلن مقتل إرهابى بمحافظة عين الدفلى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قضت وحدات من الجيش الجزائري على عنصر إرهابي، بمنطقة زدين بمحافظة عين الدفلى الواقعة غرب الجزائر.



وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " اليوم بأنه تم خلال العملية مصادرة مسدسًا رشاشًا من نوع كلاشنيكوف، ونظارة ميدان ، ومخزني ذخيرة، وثلاثة هواتف نقالة.

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