3 دول عربية تعلن حظرا للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت ثلاث دول عربية فرض حظرا للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك ، كخطوة نحو تكثيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.



المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء، منع كامل للتجول من 30 رمضان حتى 4 شوال، مشيرة إلى إلى استمرار جميع الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية ، استمرار منع الدخول والخروج من المناطق المعزولة.

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الأردن

قال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمس الإثنين ، أنه سيتم فرض حظر شامل في أول أيام ‫عيد الفطر على تنقل الأشخاص بواسطة المركبات، وسيسمح فقط بالخروج سيرا على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ.

كما أعلن العضايلة قرار بعودة موظفي القطاع العام إلى العمل ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر مايو الحالي مع التأكيد على ضرورة مراعاة أوضاع الموظفات اللاتي لديهن أطفال، في ظلّ استمرار عدم السماح لدور الحضانة في القطاعين العام والخاص بالعمل، نتيجة المخاطر الصحيّة التي قد تتسبب بها.

العراق قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، فرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق وسائل إعلام عراقية.

ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، وتخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين، بينما تجاوز عدد الوفيات 280 ألف حالة.