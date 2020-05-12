إصابة أول برلمانية مصرية بفيروس "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أكد الأمين العام لمجلس النواب المصري، المستشار محمود فوزي، إصابة الدكتورة شيرين فراج، عضو المجلس، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

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وأضاف فوزي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن "فراج ثبت إيجابية تحليل إصابتها بفيروس كورونا، وتم عزلها في الحجر الصحي بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، وحالتها مستقرة"، مؤكدًا أن النائبة أصيبت في منزلها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الثلاثاء، شفاء 154 شخصًا من فيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما تم تسجيل 347 حالة جديدة، و11 وفاة.

وبحالات الشفاء الجديدة، يصبح إجمالي عدد المتعافين من كورونا في مصر، 2326 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي لـوزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا، حتى اليوم الثلاثاء، هو 10093 حالة، و 544 حالة وفاة.