شكرا لقرائتكم مصر: إقامة صلاتي التراويح والتهجد في الأزهر بدءا من اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأزهر الشريف أنه سيتم بث صلاتي التراويح والتهجد، من الجامع الأزهر، بدءًا اليوم الأربعاء وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وأكد الأزهر أن الصلاة ستقام بحضور أئمة الجامع والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين به من فيروس كورونا .

وقرر الأزهر نقل شعائر الصلاة مباشرة، عبر الصفحات الرسمية للأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، وتويتر، حرصا منه على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر.

Advertisements

وكان الأزهر الشريف، قد أعلن سابقا أنه يجوز إيقاف صلوات الجُمع والجماعات حماية للناس من فيروس كورونا.

وقال بيان لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إنه في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، ومع تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره، وأن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه، ولا يَعْلم أنه مصاب به، وهو بذلك ينشر العدوى في كل مكان ينتقل إليه، فيجوز إيقاف صلاة الجمعة والجماعات.

وقال الازهر إن الخوف الآن حاصل بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن، ومن ثم فالمسلم معذور في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة، وعليه فإنه يجوز شرعًا للدولة متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يؤدي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا.

وقررت السلطات المصرية اإيقاف صلاة الجمعة والجماعات في المساجد والزوايا منذ مارس الماضي منعا لانتشار فيروس كورونا.